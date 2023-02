Inspiré de faits réels.

Une histoire tragique sur le combat d'un homme pour garder toute sa raison et éteindre les voix dans sa tête. Ou sommes-nous naïfs ? Est-ce plus qu'une simple schizophrénie ? Sous une pression immense dans un environnement terrifiant et oppressant, Michael J. Goreng, un zoologiste et épidémiologiste tristement célèbre est piégé dans une version déformée de sa propre maison. Sa femme et sa fille sont en grave danger. Il distingue à peine les ombres et certains objets. Il est dans une pièce. Il le reconnaît. Il est au manoir de ses tantes à Burkittsville. Mais quelque chose a changé. Il se souvient des histoires de sa tante de fantômes gémissants, lors de la guerre civile et des histoires de sorcières, brûlées sur des croix. Il est conscient de la trotteuse de l'horloge. Cela ressemble à un avertissement. La porte est verrouillée avec des chaînes. Quelque chose ne va vraiment pas. Mike cherche des sorties. Il n'y a rien. Il aperçoit un message sanglant gravé dans le mur : « Elle vient ». Il s'est réveillé dans un cauchemar et a du mal à se souvenir de sa vie jusqu'à présent. Il sait qu'il doit s'échapper. Il doit retrouver sa femme Julia et sa fille Anne. Un grand rire l'alerte. Mais qui vient ? L'horloge s'arrête. Sans comprendre comment, il sait qu'il doit fuir. Il sait que quelque chose de mauvais arrive. Dans sa tête, il commence à s'interroger sur les objets dans cette pièce sombre

Le jeu Do Not Open est maintenant disponible sur PlayStation 4, en version digitale ou physique.