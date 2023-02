En attendant de voir les visuels des différentes éditions, pour le jeu Goldorak Le Festin des Loups, Amazon met déjà le jeu en préco.La version Deluxe, contiendra, jeu, steelbook, porte-clé, visuel lenticulaire et poster, et enfin, la grosse édition collector contiendra elle, jeu en édition Deluxe (contient jeu, steelbook, porte-clé, poster, visuel lenticulaire), figurine de 25 cm, artbook, lithographies, contenus supplémentaires bientôt dévoilés. Pour le prix nous sommes sur du classique, pour la Deluxe 70€ environ, mais pour la collector...... 289.99€. Il faudra un rapport qualité-prix béton pour justifier ce prix.Le jeu Goldorak Le Festin des Loups sera disponible en 2023, sur tous les supports.

Goldorak – Le Festin des Loups suivra le premier arc narratif de la série animée, offrant ainsi l'occasion de revivre les moments les plus marquants de cette aventure incroyable. Les fans de Goldorak vont être ravis d’apprendre que le jeu vidéo inclura les thèmes musicaux emblématiques de la série animée à travers une réorchestration renforçant ainsi l’immersion. Les thèmes musicaux sont l'un des éléments clés qui ont contribué au succès de la série animée et les fans pourront maintenant les redécouvrir de manière interactive.

posted the 02/23/2023 at 09:32 AM by leblogdeshacka