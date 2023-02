Les hauts faits les plus marquants sont les suivants :



1,6 milliards de décès de joueurs

734,6M graines de Mokoko collectées

313,2M d'heures regardées sur Twitch

192,8M meurtres en JcJ

30,6M d'âmes insulaires collectées

Amazon Games célèbre aujourd’hui le premier anniversaire de Lost Ark en Occident avec de nouveaux événements en jeu, ainsi que de nouvelles récompenses et activités, à l’image de nouveaux Twitch Drops. À l’occasion de cet évènement, les joueurs pourront partir à la recherche de cartes d'anniversaire dispersées dans tout Archésia pour gagner des récompenses en jeu telles des skins, des matériaux d'affûtage, des packs de cartes, et plus encore.