Chaque wagon est chronométré de différentes manières que vous découvrirez. Le manque de temps signifie la défaite.

Plus vous attendez, plus il est difficile d'y voir clair…

Les deux joueurs devront interagir l'un avec l'autre et se concentrer sur leur sens. Les énigmes demanderont de la logique, de la coordination, de l'observation et de l'écoute mais surtout : de la communication !

Pas le temps de papoter. Sortez du train piégé. Chaque seconde est comptée.



Le jeu du développeur Breakfirst Games, How 2 Escape se dévoile.Le jeu sortira sur PS5, XBOX Series, PS4, XBOX One, Switch et PC