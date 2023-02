Loop8 : Summer of Gods est une aventure qui suit le protagoniste Nini et ses camarades de classe dans leur tentative de vaincre les Kegai, des entités démoniaques qui ont poussé l'humanité au bord de l'extinction. Élevé sur une station spatiale défaillante appelée "Hope", Nini revient sur Terre pour passer son été à Ashihara, l'un des derniers sanctuaires de l'humanité. Doté du pouvoir "Demon Sight", Nini peut utiliser son lien spécial avec les dieux pour réinitialiser le monde, chaque boucle lui permettant, ainsi qu'à ses alliés, de revivre le 8e mois encore et encore jusqu'à ce qu'ils y parviennent... ou que les Kegai les détruisent complètement.

Le jeu Loop8: Summer of Gods aura droit à sa version boîte sur Switch dès le 6 juin 2023.Just for Games se chargera de la distribution de cette version boîte chez nous.Loop8: Summer of Gods sera disponible en édition physique sur Nintendo Switch le 6 juin 2023.