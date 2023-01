Bienvenue au Motorfest ! Ce festival unique en son genre permettra de profiter du meilleur de la culture automobile et proposera aux amateurs de voitures de réaliser leurs objectifs de conduite via des séries de courses sur mesure, d’évènements à thème et de bien d’autres défis uniques. Peu importe les goûts des joueurs en matière de voitures et de conduite, il y aura toujours quelque chose à faire pour eux.



The Crew Motorfest prend place dans l’un des endroits les plus époustouflants et vivants de la planète : l’île d’O’ahu, dans l’archipel d’Hawaï. Cette île est le terrain de jeu idéal pour permettre aux joueurs de s’amuser en conduisant. Ces derniers pourront notamment faire la course dans les rues d’Honolulu, dévaler des pentes recouvertes de cendres volcaniques, s'aventurer dans la forêt tropicale luxuriante de l’île, faire du drift sur des routes de montagne sinueuses ou simplement se détendre sur une plage ensoleillée. Seuls ou en équipe, les joueurs pourront explorer l’île entière au volant de centaines de véhicules parmi les plus légendaires.



De plus amples détails concernant le programme complet du Motorfest seront dévoilés dans les prochains mois.

Ubisoft Ivory Tower dévoile enfin le prochain volet de sa sage de jeux de course, The Crew Motorfest est donc officiellement officialisé avec un trailer.