PlayStation France révèle ses activations « Live from PS5 »Comme annoncé hier, des activations uniques vont prendre vie partout dans le monde pour célébrer les plus grands jeux de la PS5 !Voici ce qui est prévu, à Paris, la semaine prochaine, pour ravir les fans français de PlayStation :

L’Horizon Restaurant Lieu : 45 rue Saint Honoré 75001 Paris Dates : du 9 au 11 février Les fans d’Aloy pourront venir déguster, dans un lieu totalement habillé aux couleurs du jeu, une cuisine inspirée de l’univers d’Horizon Forbidden West. L’Horizon Restaurant proposera deux services par jour, un le midi et un le soir, sur la base du premier arrivé, premier servi et dans la limite des places disponibles.

Le GT Café Lieu : Garage Amelot, Passage Saint-Pierre Amelot, 75011 Paris Dates : du 8 au 12 février, de 10h à 19h, entrée libre Inspiré du lieu iconique éponyme de Gran Turismo 7, le GT Café proposera aux fans de prendre un café, entourés de bolides, réels et virtuels. Une magnifique collection de voitures de sport sera disposée dans le lieu, mais également des simulateurs pour tester GT7 dans les meilleures conditions possibles. Il y aura également un pop-up store présent sur le lieu.

La hache Léviathan Lieu : Parvis de la Défense, 92800 Puteaux Dates : du 8 au 12 février La hache Léviathan est la nouvelle arme iconique de Kratos, dans God of War Ragnarök. Les fans pourront admirer une version géante de cette hache, plantée sur le Parvis de la Défense.

