"Le contraste entre les moments d'action chargés d'adrénaline de Peaky Blinders: The King's Ransom et la morale quelque peu douteuse de toutes les personnes impliquées est quelque chose que nous voulions mettre en évidence dans cette bande-annonce", a déclaré Tim Jones, directeur du jeu chez Maze Theory. «Nous avons décidé d'ajouter à l'incroyable tradition derrière la franchise Peaky Blinders, en apportant de nouveaux gangs et des personnages originaux dans le monde. Nous pensons que les fans de la série, ainsi que les fans d'action-aventure plus larges, se connecteront vraiment avec ces protagonistes clés.

Avant les débuts du jeu sur Meta Quest 2 et PICO 4 le 9 mars 2023, le studio Maze Theory, a aujourd'hui levé le voile sur les tout nouveaux gangs prêts à affronter les Shelby dans le prochain jeu VR narratif, Peaky Blinders : La rançon du roi. Le nouveau spot vidéo met en lumière deux des nouveaux rivaux qui affrontent Thomas Shelby et ses acolytes tout au long du jeu, y compris les Winter's Children - un gang politiquement motivé qui défie chaque mouvement des Peaky Blinders - et The Tong, une fraternité de La communauté chinoise de Londres, qui protège aussi farouchement Limehouse que les Shelby, est Small Heath. Surtout, The Tong et les Winter’s Children seront des héros dans leurs propres histoires. Ils ajouteront une nouvelle perspective et des points de vue uniques au récit. La bande-annonce présente également le gameplay intense et rempli d'action de Peaky Blinders: The King's Ransom et des moments dramatiques à enjeux élevés alors que le monde des Shelby prend vie pour la première fois sur les plateformes VR.Peaky Blinders: The King's Ransom sera lancé exclusivement sur Meta Quest 2 et PICO 4 (sur tous les marchés où PICO est disponible, y compris l'Europe, l'Asie du Sud-Est, le Japon et la Corée) le jeudi 9 mars 2023.