Après le manoir de Lara Croft, le jeu PowerWash Simulator nous proposera de nettoyer les rues de Midgar, la célèbre cité de Final Fantasy VII.Dans ce DLC gratuit , les joueurs auront pour mission de rendre les lieux, les objets et les ennemis familiers étincelants, notamment "7th Heaven", "Hardy-Daytona" et "Guard Scorpion".Pour le moment pas de date de sortie.

Who likes this ?

posted the 01/31/2023 at 06:34 AM by leblogdeshacka