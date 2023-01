Assetto Corsa Competizione

Préparez-vous à ressentir chaque bosse de circuits célèbres comme Silverstone, Spa-Francorchamps, Brands Hatch, Monza et le Nürburgring grâce à la technologie Laserscan. Assetto Corsa Competizione offre un niveau incroyable de réalisme avec ses véhicules officiels et ses nombreux modes comme l'Endurance et le Sprint, en solo comme en multijoueur.

Lawn Mowing Simulator

Vivez l’expérience unique de tondre les parcs et jardins des plus belles campagnes anglaises dans Lawn Mowing Simulator, le seul simulateur qui vous permet de conduire d’authentiques tondeuses à gazon de fabricants prestigieux et de développer votre entreprise de tonte. Des ruelles animées, de vastes châteaux, des jardins pittoresques et de grands domaines équestres attendent le passage de votre tondeuse.

Train Sim World 3: Deluxe Edition

Démarrez le moteur, prenez une pelle et faites monter votre locomotive en puissance dans Train Sim World 3 ! Traversez le Liverpool des années 50 à bord d’engins historiques à vapeur, sortez de Londres à toute allure avec le train le plus rapide du Royaume-Uni, transportez des cargaisons impressionnantes à travers la Californie grâce à de puissants moteurs diesel et atteignez des vitesses incroyables sur les rails allemands. Train Sim World 3: Deluxe Edition propose quatre tracés détaillées, 11 locomotives différentes et le centre d’entraînement, idéal pour les néophytes.

Les jeux du week-end pour les Free Play Days sont dévoilés et perso, je vais rester sur Hi-Fi Rush et commencer Forspoken.Les jeux sont disponibles gratuitement dès maintenant si vous êtes membre Xbox Live Gold ou Xbox Game Pass Ultimate et ce jusqu’au lundi 30 janvier à 7h59, heure française.