Procurez-vous la BOÎTE DE COLLECTOR DE BOISSONS DE PREMIERS SOINS RESIDENT EVIL strictement limitée , comprenant dix boissons et herbes liées au jeu. Savourez le goût rafraîchissant du concombre-citron vert-menthe et redonnez de l'énergie ou recréez vos scènes préférées du jeu. La BOÎTE COLLECTOR RESIDENT EVIL FIRST AID SPRAY est limitée à seulement 4750







Qu'y a-t-il à l'intérieur de votre boîte de collection Resident Evil First Aid Drink ?



-L'un des 4750 coffrets de collection de sprays de premiers soins inspirés de Resident Evil numérotés de manière unique*

-Dix boissons First Aid Spray de 330 ml inspirées de Resident Evil au goût de concombre-citron vert-menthe

-Un spray cap inspiré du premier jeu Resident Evil

-Quatre rubans d'encre contenant différentes herbes inspirées de Resident Evil : thé aux pois papillon, matcha vert, curcuma et betterave rouge.

-Quatre fiches recettes de cocktails sans alcool à base de Resident Evil

-Un certificat d'authenticité avec un numéro unique attribué et manuscrit

-Artbook de la boîte de collection Resident Evil First Aid Drink de GameFlavor













Le jeu Resident Evil 4 Remake aura droit à une édition collector de malade mentale,Par contre, il faudra cracher 199€ pour avoir cette édition collector, sans compter sur les frais de port et éventuellement des frais de douane.