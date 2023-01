Ces vieilles cassettes VHS nous donnent un aperçu d'un personnage qui a arrêté de cuisiner et a commencé à assembler des choses qui font boom, ainsi que l'univers rétro-futuriste dans lequel Wanted : Dead se déroule. Bien sûr, ils vous montreront également comment faire une lasagne au fromage, un crumble aux baies sucrées, une frite ebi et un tonkatsu de porc. Les joueurs à la recherche de plus de conseils culinaires peuvent s'attendre à profiter du dernier épisode de la série Late Night Chow de Vivienne le 14 février.













Wanted: Dead nous dévoile des vidéos vraiment sympa, avec une campagne de pub original.Le jeu sera disponible le jour de la saint Valentin, sur PlayStation, XBOX et PC.