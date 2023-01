"Depuis le lancement de la série de comics il y a vingt ans jusqu'à la récente série à succès sur Amazon Prime, Invincible a rassemblé des millions de fans et nous sommes ravis de voir cette base s'agrandir encore plus grâce à Fall Guys", a déclaré Dan Murray, associé directeur de Skybound Games.

"Skybound continuera à donner vie à cet univers de diverses manières au cours de l'année et ce partenariat permet au public d’endosser le costume de leur personnage préféré jusque dans l’un de leurs jeux préférés. Et ce n'est que le début pour les fans d'Invincible."

Le jeu Fall Guys accueille de nouveaux costumes avec cette fois, d’Invincible, d’Omni-Man et d’Atom Eve.Créé par Robert Kirkman et Cory Walker, le premier numéro d’Invincible a reçu un accueil critique très enthousiaste lors de sa sortie le 22 janvier 2003. Peu après, ils ont été rejoints par l'artiste et créateur Ryan Ottley. Avec quinze années d'existence, Invincible a non seulement connu un nombre historique de numéros (144 !), mais a également donné naissance à plusieurs séries dérivées. En 2021, la série animée Invincible est arrivée sur Amazon Prime et est rapidement devenue l'une des séries les plus populaires de l'année, suscitant des éloges dans le monde entier grâce à sa narration originale. Avec une deuxième saison à l'horizon et de nouveaux projets de comics à annoncer, Invincible reste un incontournable de la pop culture, qui continue de gagner en popularité chaque année.Disponible jusqu’au 10 janvier :Le costume du jeune héros en titre, Invincible, en spandex bleu et jaune.Le costume Omni-Man, avec un haut monochromatique et une mine renfrognée pour effrayer les adversairesLe motif Omni-Man, pour avoir la classe d’un super-héros.Le costume d’Atom Eve, aussi élégant que puissant !En plus de tout cela, des plaques nominales et des pseudos inspirés par la série et les comics sont également disponibles