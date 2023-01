L’accessibilité est un sujet cher à PlayStation, et nous souhaitons continuer d’élever le niveau pour permettre à tous les joueurs de se divertir avec nos produits. Qu’il s’agisse des options d’accessibilité complètes proposées dans les jeux PlayStation Studios comme God of War Ragnarök de Santa Monica Studios ou The Last of Us Part I de Naughty Dog, ou de toute la variété de fonctionnalités de l’interface des consoles PS4 et PS5, nous sommes ravis de pouvoir supprimer les barrières dans les jeux pour tous les joueurs.



Aujourd’hui, au CES, nous avons annoncé la prochaine étape de notre quête d’accessibilité dans les jeux : Project Leonardo pour PlayStation 5. Développé en collaboration avec des spécialistes de l’accessibilité, des membres de la communauté et des développeurs de jeux, Project Leonardo est le nom de code de notre kit pour manette ultra-personnalisable et prêt à l’emploi visant à aider de nombreux joueurs en situation de handicap à jouer à des jeux plus facilement, de façon plus confortable et plus longtemps.





Au fil de nos conversations avec des spécialistes de l’accessibilité et des organisations incroyables, comme AbleGamers, SpecialEffect ou encore Stack Up, nous avons conçu une manette ultra-personnalisable qui fonctionne de concert avec les accessoires d’accessibilité tiers et s’intègre à la console PS5 pour ouvrir de nouvelles voies au monde du jeu. Nous souhaitions relever les défis auxquels sont confrontés de nombreux joueurs aux capacités motrices limitées, en particulier l’impossibilité de tenir une manette longtemps, d’appuyer de manière précise sur des touches ou des gâchettes ou de positionner les pouces et les doigts sur une manette classique.

So Morimoto, designer chez Sony Interactive Entertainment, explique comment son équipe a abordé le design industriel de la Project Leonardo :



“Project Leonardo appartient à la famille de produits PS5 et se base sur le même design. Nous souhaitions que tous les joueurs puissent profiter ensemble du monde de PlayStation. Notre équipe a testé plus d’une dizaine de designs en collaboration avec des spécialistes de l’accessibilité pour trouver une approche permettant de contourner les obstacles majeurs à une utilisation optimale de la manette. Nous avons finalement opté pour un design de type “manette scindée” permettant de repositionner les joysticks gauche/droite en toute liberté. Nous voulions que ce design puisse être utilisé sans être pris en main et qu’il soit doté de touches très flexibles, ainsi que de capuchons de joystick interchangeables.



“Puisque les joueurs peuvent personnaliser Project Leonardo en fonction de leurs besoins, aucun format unique n’est imposé. Nous voulons permettre à chacun de créer ses propres configurations. La manette peut également accepter diverses combinaisons d’accessoires d’accessibilité pour créer un style esthétique unique. Je suis ravi que le design ait pu être mis au point en collaboration avec les joueurs plutôt que de leur proposer un format unique.”



– So Morimoto, Designer, Sony Interactive Entertainment