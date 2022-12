Source of Madness est un roguelite d'action à défilement horizontal qui se déroule dans la Terre de marne, un monde sinistre inspiré de l'univers de Lovecraft, alimenté par la génération procédurale et l'apprentissage automatique de l'I.A. Incarnez un nouveau disciple et embarquez dans une odyssée cauchemardesque.

Source of Madness aura droit à une version boîte, en édition limitée, puisque seulement 2000 exemplaires seront disponibles.