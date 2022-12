Cet action RPG brutal et récompensé arrive sur Nintendo Switch début 2023 et inclut tous les DLC déjà sortis.



Mortal Shell est un Action-RPG impitoyable qui met votre raison et votre force morale à l'épreuve dans un monde dévasté. Tandis que les vestiges de l'humanité dépérissent, des adversaires enragés se décomposent dans les ruines. Ils n'épargnent personne. Pour survivre, il faudra faire preuve de vigilance, de précision et d'intuition. Partez à la recherche de sanctuaires secrets composés de fervents adeptes, puis découvrez votre véritable raison d'être.

La Switch commence à recevoir pas mal de jeu hardcore, après Dark Souls, voici venir Mortal Shell, dans une Complete Edition.Mortal Shell - Complete Edition sera disponible en édition physique sur Nintendo Switch le 24 février 2023.