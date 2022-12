Evotinction est un jeu de hacking et d'infiltration aux superbes graphismes et qui questionne l'humain et la technologie.



Situé dans un futur proche, "Evotinction" interroge la relation entre évolution et extinction. Les technologies de l'IA, de la modification des gènes et de l'intrication quantique se développent rapidement, les menaces potentielles liées augmente également. Notre plus grande crainte est qu'un jour nos meilleures avancées se retournent contre leurs créateurs.



Un centre de recherche de pointe a été envahi par des drones IA infectés par un virus qui ont éliminé les humains. Toutes les connexions avec l'extérieur ont été coupées. Il n'y a plus aucun signe de vie humaine dans le bâtiment. Thomas Liu, le chef du département de développement de l'IA, est seul dans le bâtiment, déterminé à empêcher le virus de se propager au monde extérieur et à empêcher l'extinction de l'humanité par l'évolution.



Bien qu'il ne soit pas entraîné au combat, en tant que chercheur avisé, Thomas est capable de pirater, de brouiller et de manipuler toutes ces IA rebelles pour se repérer dans le complexe. Perturbation des signaux à longue portée, brouillage radio et électromagnétique, illusion d'hologramme, implantation de logiciels malveillants, prise de contrôle du système, usurpation de signaux IFF... Utilisez tout l'arsenal de gadgets du chercheur pour vous frayer un chemin jusqu'au cœur du bâtiment.

Décidément Perp Games annonce pas mal de bonnes choses en ce moment. Le prochain jeu en boite à venir sera Evotinction.Le jeu sera distribué chez nous, par Just for Games.Evotinction sera disponible en édition physique sur Playstation 4 et Playstation 5 au 2ème trimestre 2023.