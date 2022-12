Greyhill Incident est un jeu d'horreur et de survie basé sur une histoire qui se déroule au début des années 90. En tant que Ryan Baker, équipé d'une batte de baseball et de quelques balles dans son fidèle revolver, l'histoire vous emmène à travers le quartier atmosphérique de Greyhill, qui est envahi par des OVNIS et des extraterrestres gris.



Principales caractéristiques



Vivez une histoire d'invasion extraterrestre classique - La récente augmentation des activités paranormales au cours des derniers jours a convaincu les habitants effrayés et maintenant paranoïaques de Greyhill, que les extraterrestres sont parmi eux. Ils ne font confiance à personne. Le petit quartier de Greyhill a peur de parler et craignant d'être envoyé en psychiatrie, ils évitent d'appeler la police. Seuls, ils se préparent en barricadant leurs fenêtres et lancent une surveillance de quartier.

Traversez le quartier - Ryan Baker tente de traverser le quartier de Greyhill pour sauver un voisin qui a de sérieux problèmes. Trouvez des objets utiles, résolvez des énigmes et rencontrez d'autres humains pendant que vous vous battez pour survivre à l'invasion et guidez Ryan à travers le quartier.

Enquêtez et découvrez la vérité - Faufilez-vous dans les zones ouvertes de Greyhill. Enquêtez sur les maisons et les granges et cherchez des munitions pendant que vous progressez dans le village et découvrez la conspiration extraterrestre.

Méfiez-vous des Gris - "Ils" sont une menace constante alors qu'ils essaient d'enlever des gens du village, de prélever des échantillons de tout, d'expérimenter et de sonder les gens. Faufilez-vous, courez ou combattez pour traverser Greyhill et méfiez-vous des "Greys".

Le jeu Greyhill Incidentse dévoile avec une sortie prévue sur console. Je ne sais pas si une version boîte sera disponible, mais c'est Perp Games qui éditera le jeu.