Saga of Sins est un jeu d'action-aventure expiatoire avec un scénario mystique et un gameplay arcade gratifiant ! Plongez dans un monde de vitraux inspiré par le peintre néerlandais Hieronymus Bosch (1450-1516) qui est souillé par le péché.



Incarnez le vertueux clerc Cecil, qui peut pénétrer dans l'esprit des gens en se transformant en quatre créatures démoniaques uniques, comme un loup-garou hurlant ou une gargouille féroce, pour combattre les sept péchés capitaux et libérer le village de Sinwell, infesté par la peste. Chaque créature possède des compétences individuelles qui peuvent être améliorées grâce à l'or laissé par les ennemis. Une fois débloquées, vous pouvez passer d'une créature à l'autre à la volée, chacune disposant d'un Power Dash dévastateur !



Passez d'une créature démoniaque à l'autre à la volée et utilisez leurs capacités uniques et leurs types de tir.







Ce qui rend Saga of Sins unique, c'est son style artistique en vitrail, la combinaison d'un scénario mystique et d'un jeu d'arcade gratifiant. La possibilité de pénétrer dans l'esprit des 31 villageois uniques de Sinwell - qu'ils soient pécheurs ou innocents - offre aux joueurs un grand nombre d'environnements créatifs.



Il s'agit d'un jeu "story-arcade" unique en son genre.

Bonus Level Entertainment et Just For Games sont ravis d'annoncer l'avènement d'une nouvelle bande-annonce pour Saga of Sins.Saga Of Sins sera disponible au printemps 2023 sur Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, PlayStation 5 et Xbox Series S|X.