Maîtrisez l'art du combat entre chasseurs dans une authentique expérience de pilotage avec STAR WARS™: Squadrons. Attachez votre ceinture et ressentez toute l'adrénaline de combats spatiaux multijoueur à la première personne aux côtés de votre escadron. Les pilotes qui s'engageront se retrouveront aux commandes des chasseurs de la Nouvelle République et de l'Empire et combattront dans des combats spatiaux stratégiques en 5 contre 5. Modifiez votre chasseur, ajustez la composition de votre escadron en fonction de styles de jeu variables et éliminez vos adversaires. Les pilotes triompheront en équipe et accompliront des objectifs tactiques sur des champs de bataille connus et inédits, dont la géante gazeuse Yavin Prime et la lune brisée de Galitan.

Prenez le contrôle de chasseurs comme le X-Wing et le chasseur TIE. Personnalisez les équipements et l'apparence, répartissez la puissance entre les armes, les boucliers et les moteurs tout en vous installant dans le cockpit.

Découvrez tout le sens du mot pilote dans une histoire solo STAR WARS™ palpitante se déroulant juste après les événements du Retour du Jedi. Vivez la bataille pour la galaxie du point de vue alterné entre les deux factions et retrouvez des leaders iconiques et émergents. La Nouvelle République combat pour la liberté. L'Empire pour l'ordre. Nous avons besoin de vous pour rejoindre l'élite de la galaxie.

Le jeu Star Wars Squadrons est disponible gratuitement sur l'Epic Games Store.Le jeu est disponible jusqu'au 1er décembre, alors il faudra faire vite.