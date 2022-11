L’histoire de Puzzle Bobble Everybubble! Faites voyager Bub, Bob, Peb et Pab jusqu’à Rainbow Islands où vit Miniroon, mystérieux personnage ressemblant à Bub. Un jour, Miniroon commence soudainement à faire des bulles, à tel point que toute l’île en est recouverte, ce qui provoque de sérieux problèmes aux habitants.



Il est temps pour nos quatre gentils dragons à bulle, d'intervenir et d’aider Miniroon à stopper sa folie des bulles !



Dans cette dernière aventure, les joueurs doivent une nouvelle fois éliminer les bulles dans toute une série de niveaux amusants et de défis toujours plus intenses . Pour triompher dans leur mission, ils peuvent utiliser de nombreux objets et astuces ou combattre seuls.

Le jeu Puzzle Bobble Everybubble! Aura droit à une sortie physique en exclusivité sur Switch, avec Just for Games à l'édition de cette version boîte.Puzzle Bobble Everybubble! sera disponible en édition physique en exclusivité sur Nintendo Switch dès le 23 mai 2023.