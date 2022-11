Incarnez Ash Williams ou l'un de ses amis de la franchise emblématique Evil Dead et travaillez de concert dans un jeu plein de séquences d'action multijoueur en coop et JcJ ! Jouez dans une équipe de quatre survivants : explorez les alentours, récupérez du butin, affrontez vos peurs et trouvez les objets indispensables pour sceller la faille entre les mondes dans un jeu inspiré des trois films Evil Dead ainsi que de la série télévisée Ash vs Evil Dead diffusée sur STARZ.

Le jeu Evil Dead: The Game est actuellement gratuit sur l'Epic Games Store.