Palmer Luckey, le fondateur de l'Oculus annonce un casque mortel, en effet si vous mourez dans le jeu, vous mourez dans la vraie vie. Luckey explique sur son blogue que le casque est un «objet d’art de bureau» pour le moment, et qu’il n’est pas disponible pour le grand public.Il s’agit, selon lui, du premier exemple d’un casque de réalité virtuelle non fictif qui peut réellement tuer son utilisateur. «Ce ne sera pas le dernier», déclare-t-il.

posted the 11/08/2022 at 10:02 PM by leblogdeshacka