Call of Duty : Mobile - Saison 10 : De renommée internationale donne aux joueurs l'opportunité de gagner 50 nouveaux niveaux de récompenses du Passe de Combat avec un nouveau contenu gratuit et premium, incluant des opérateurs tels que Paul Pogba et Traqueur Urbain - Traqué, de nouvelles armes comme le fusil sniper XPR-50 - Victoire ! et la mitraillette LAPA, des plans d'armes, des cartes d'appel, des charmes, des points COD (CP), et bien d'autres choses encore qui seront lancées tout au long de la saison !

Alors, allez sur le terrain et lisez la suite pour connaître tous les points forts de Call of Duty : Mobile - Saison 10 : De renommée internationale sur Android et iOS :



Nouveaux points d'intérêt du Battle Royale - La Saison 10 apporte des mises à jour majeures au Battle Royale sous la forme de trois nouveaux points d'intérêt. Les joueurs peuvent explorer le nouveau site de crash des navires de l'Atlas, s'affronter dans l'installation de raffinage de l'Atlas ou tester leurs compétences sur le terrain de football dans le nouveau Stade.

Nouvelle carte MP - Crossroads Strike - Cette grande carte a été vue récemment dans Call of Duty® : Black Ops Cold War. Cette carte recouverte de neige contient le site d'un convoi de missiles pris en embuscade par les forces spéciales de l'OTAN.

Le tout premier Opérateur Mythique - Call of Duty : Mobile voit arriver cette saison le tout premier Opérateur Mythique Spectre. Les joueurs peuvent personnaliser cet opérateur en choisissant parmi trois options différentes et en améliorant la couleur et la sophistication de leur armure.

Les joueurs peuvent également s'attendre à de nombreuses mises à jour et améliorations du jeu dans Call of Duty : Mobile - Saison 10 : De renommée internationale en plus des nouveaux défis saisonniers, des tirages au sort, et plus encore, qui sortiront dans la boutique au lancement et tout au long de la saison.

Call of Duty : Mobile, voit débarquer le monde du football avec les joueurs Leo Messi, Neymar Jr et Paul Pogba. La nouvelle saison, qui sortira le 10 novembre à 01h00 heure française, contient des opérateurs, des armes et du contenu sur le thème du football, ainsi que de nouvelles mises à jour de la carte Battle Royale et le tout premier opérateur mythique.