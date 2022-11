Le jeu Atomic Heart aura droit à une édition limitée, avec pas mal de bonnes choses à l'intérieur. Le jeu sera distribué par Focus Entertainment, chez nous, avec une édition collector exclusive au store de l'éditeur.La Limited Edition Bundle de Atomic Heart comprend :-Le jeu-Le Steelbook officiel du jeu-Un poster métallique : représentant Left, l’une des jumelles robotiques iconiques de Atomic Heart, et fourni avec un support aimanté pour exposer votre poster.-Un artbook de 262 pages en anglais : la création du jeu relatée par les illustrations des artistes du studio Mundfish.Le DLC Labour & Science weapon skin pack.Pour rappel, le jeu Atomic Heart sera disponible dès le 21 Février 2022, sur PC, PlayStation et XBOX Series X|S. Mais aussi, Day One dans le Game Pass.