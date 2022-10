Lors d'un stream spécial, l'équipe a présenté en détail la mise à jour complète de Vera, y compris un premier aperçu du nouveau personnage mystérieux. Les fans ont eu le plaisir d'y découvrir une bande-annonce centrée sur Ruby, un nouveau personnage intriguant, son arme Étincelle et ses capacités. Comme l'a montré l'émission, l'extension Vera propose deux environnements distincts : les étendues sauvages et irradiées du désert de Gobby et, nichée au cœur de ce dernier, la métropole cyberpunk de Mirroria. Au premier abord, cette ville étincelante aux allures d'oasis permet de s'abriter de l'aridité du désert, mais les Explorateurs auront tôt fait de découvrir que le danger et les conflits y sont omniprésents.



Les deux régions proposeront aux Wanderers un tout nouvel ensemble de missions, d'événements, de raids, d'instances, de monstres et de boss légendaires, sans oublier des armes et des véhicules totalement inédits. C'est cependant dans un autre secteur du désert de Gobby, dénommé l'Entrespace, que vous attendra notre plus grand défi. À votre entrée dans l'Entrespace, l'environnement s'assombrira autour de vous, vous plongeant dans une atmosphère d'autant plus menaçante que la zone est peuplée de créatures hostiles, les entités de l'Entrespace.



En plus de toutes ces nouvelles informations, le stream a permis aux joueurs d'obtenir des codes à utiliser en jeu pour obtenir des récompenses.

L'éditeur Level Infinite et le développeur Hotta Studio ont révélé de nouveaux détails et des images de gameplay de Vera, la première mise à jour majeure de Tower of Fantasy. Vera sera disponible le 20 octobre sur le site officiel, ainsi que sur l'App Store et Google Play. Et ce n'est pas tout : le même jour, les membres de la communauté Steam pourront télécharger et découvrir le jeu complet ainsi que la nouvelle extension Vera.