Mini avis sur Voice of Cards: The Beasts of BurdenCe Voice of Cards : The Beasts of Burden est le troisième volet de la nouvelle série de jeu de plateau, de Yoko Taro.Le point fort de ce jeu, est bien, la direction artistique, qui donne un cachet au jeu, assez sympa. Pourtant, je ne suis pas fan des jeux de cartes. Le dernier auquel j'ai joué est celui de The Witcher, le Gwent, je crois.La jouabilité ne révolutionnera pas le genre, avec une maniabilité très classique. Ne vous attendez pas à une révolution, si vous avez joué au Gwent, vous serez en terrain connu. Par contre, si vous ne connaissez pas le genre, il faudra un peu d'entraînement et pas mal de patience. Pour un novice comme moi, je pense qu'il faut au moins 20h pour voir le bout de l'aventure (car bon, je n'ai pas encore fini le jeu). Sans compter, sur le New Game+, qui demandera énormément de patience.Pour la bande son, nous retrouvons les compositions de Keiichi Okabe. Qui a déjà oeuvré sur NieR m, donc autant vous dire, que c'est du tout bon pour moi. Pour la narration, nous retrouvons Carin Gilfry, qui a prêté sa voix pour le dernier Saints Row notamment. L'ambiance est vraiment sympa, pour peu que vous aimiez le genre.Le jeu Voice of Cards est un jeu qui s'adresse avant tout aux fans du genre. Car je ne vais pas vous le cacher, je suis loin d'être un adepte des jeux de cartes. Mais, l'expérience fut plutôt agréable, grâce à l'histoire du jeu.