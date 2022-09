Les pilotes peuvent faire le pleins d’action lors du grand championnat de kart de Crétacia... si grand que l’on pourrait presque le comparer à l’appétit de Gigantosaurus !



Les joueurs de tout âges peuvent se mesurer à leurs amis et leur famille grâce à des karts qui se dirigent en pilote automatique ainsi qu’aux conseils, affichés à l’écran et lus en audiodescription par Mazu l’Ankylosaurus futé. Jusqu’à quatre joueurs peuvent jouer ensemble en écran partagé pour une aventure familiale inoubliable !



Mettez le turbo dans cette compétition de kart préhistorique ! Les joueurs peuvent choisir entre huit personnages différents dont Bill, Mazu, Rocky et Tiny et courir sur quinze circuits remplis d’obstacles incroyables aux quatre coins de Crétacia.

Les pilotes peuvent collecter des compétences spéciales sur chaque circuit pour créer des raccourcis ou obtenir un coup de pouce avec le jetpack et ainsi prendre l’avantage sur ses adversaires. Pour gagner la course, il faudra aussi éviter Gigantosaurus, le plus grand et le plus féroce dinosaure du monde.







Terry Malham PDG de Outright Games a déclaré : “Nous sommes enthousiastes à l’idée de travailler avec Cyber Group Studios à nouveau sur le nouveau jeu Gigantosaurus, en mettant à l’honneur les véhicules emblématiques des dinosaures ! Nous avons hâte que les joueurs et joueuses de tout âge incarnent leurs personnages favoris dans le monde de Gigantosaurus dans leur tout premier jeu de kart. Nous sommes impatients de le partager avec le grand public l’année prochaine !”







Thierry Braille, Vice-Président de la Division Interactive et Jeux Vidéo et Dominique Bourse, COO chez Cyber Group Studios ont déclaré “Nous sommes ravis de faire équipe avec nos amis chez Outright Games pour notre second jeu dans l’univers de Gigantosaurus avec tous les personnages favoris de la série. Nous faisons monter les enjeux avec ce tout nouveau jeu vidéo qui s'annonce comme une course de karting spectaculaire !”



Un niveau jeu de Kart arrivera en 2023, alors oubliez les Sonic Racing, ou encore un certain Mario Kart, voici venir Gigantosaurus: Dino Kart. Le jeu est développé Outright Games, a qui l'on doit DC Super Pet entre autres.Le jeu vidéo Gigantosaurus: Dino Kart est basé sur la série télévisée animée à succès Gigantosaurus, actuellement disponible sur Disney+ et Netflix et diffusée en France sur Disney Junior et France Télévisions.Le jeu sera disponible sur Nintendo Switch et en version digitale sur Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X, PC et Google Stadia.