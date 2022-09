Hé là, corsaires. Notre équipe travaille dur pour peaufiner et équilibrer l'expérience avant le lancement mondial. En conséquence, nous avons pris la décision difficile de déplacer notre date de sortie au 9 mars 2023. Nous sommes très impatients que vous mettiez tous la main sur Skull and Bones et plongez tête la première dans le monde dangereux et passionnant de la construction. votre propre empire pirate. Pour vous offrir la meilleure expérience possible, nous avons décidé de prendre un peu plus de temps pour nous assurer que nous pouvons vous offrir exactement cela.



Pour les plus impatients d'entre vous, nous sommes également très heureux de vous annoncer que nous organiserons prochainement une bêta ouverte du jeu. Nous partagerons plus de nouvelles sur la façon dont vous pouvez vous inscrire pour vous inscrire bientôt, alors gardez vos lunettes d'espionnage formées sur nos médias sociaux pour plus de nouvelles et d'annonces.

