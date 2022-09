Petit avis rapide sur SoulsticeJe ne vous cache pas que je n'ai rien regardé sur le jeu, pas de trailer, pas de photo où alors très peu. Histoire de le garder la surprise lors de la découverte du jeu.Visuellement, Soulstice n'est pas aussi beau qu'un DMC, le jeu est certes aussi punchy, mais visuellement, ce n'est pas ouf. Alors ce n'est pas catastrophique non plus, mais on sent un manque de moyens du studio de développement.Le jeu est beau sur la PlayStation 5, je pense qu'il aurait pu être un peu plus beau à certains moments, avec un peu plus de temps, parfois il y a des ralentissements alors qu'il y a seulement une petite dizaine d'ennemis à l'écran. Attention, comme souvent sur cette gen, les effets de lumières sont particulièrement réussie. Surtout sur le "premier" niveau, sur le port.Le jeu est intégralement en anglais avec les sous-titres français, les doublages sont de bonnes facture. Chaque niveau, propose des défis et croyez-moi, si vous jouez au niveau max, c'est impossible. En facile, en revanche, c'est vraiment simple et ça perso, j'aime bien. Car je ne joue pas au jeu vidéo pour avoir de la frustration, alors oui, de temps en temps un peu de challenge ça fait pas de mal, mais un peu de défi facile, ça fait du bien aussi.Pour la durée de vie du jeu, compter une bonne vingtaine d'heures, plus si vous voulez le Platine/1000G.J'aime beaucoup le design des différents lieux du jeu, le personnage principal est plutôt sympa, avec son "fantôme" collé à elle. J'aime beaucoup le personnage de Layton, je trouve son design vraiment sympa, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu, mais ça ne me dérange pas plus que ça. Au niveau des combats, nous sommes clairement sur du DMC, les touches sont les mêmes de mémoire et ça ne me déplaît pas au contraire, je suis en terrain connu. Même pour les upgrade de notre personnage, c'est du DMC, avec le ms différents cristaux à récupérer.Si vous aimez la licence DMC et qu'elle vous manque depuis le dernier épisode sorti il y a de ça plusieurs années maintenant, Soulstice est un très bon complément, en attendant un futur Devil May Cry.