Petite présentation du Press Kit du jeu Dyschronia : Chronos Alternate, que j'ai reçus vendredi après midi. Je pense que je ferai une vidéo Unboxing dès que ma Gaming Room sera terminée (commencée !! )La boîte est plutôt sympa, avec des autocollants et des "dessins" imprimés dessus. Malheureusement, elle est arrivée défoncée, le Press Kit était dans un sac en plastique. À l'intérieur, il y a plein de goodies, avec une carte qui donne accès au jeu, via Meta Quest II, du sel de bain, des autocollants, une enveloppe, un artbook et un pull.L'enveloppe contient un petit mot du Marketing Team, l'artbook, ne contient pas beaucoup de pages, mais elle sont vraiment très belles. Les couleurs explose les yeux, à la fin de celui-ci, il y a un récap du contenu du Press Kit.L'artbook est vraiment sympa, avec des illustrations de très bonne qualité, les personnages me font penser à ceux de Persona, dans leurs designs.Et enfin, la photo de groupe, avec l'intégralité du contenu du Press Kit. Il sera dans un coin de ma collection, bien en évidence, car c'est tellement rare d'avoir un Press Kit.J'espère que ce genre "d'article" vous plaît et j'espère vous en faire d'autres bientôt.