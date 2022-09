Bonne nouvelle, pour ceux qui n'ont pas encore de PlayStation 5 et qui voudrait tenter l'aventure Stray, le jeu de BlueTwelve Studio débarque en boîte sur PlayStation 4.Stray est le jeu d'aventure à la troisième personne développé par BlueTwelve Studio et encensé par la critique, qui a conquis le cœur des amoureux de chats et des joueurs du monde entier lors de son lancement cet été. Le lancement de la version PlayStation 5 de Stray est prévu pour le 20 septembre et celle de la version PlayStation 4 le 8 novembre.