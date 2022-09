Retrouvez l’un des classiques du Shoot’em up arcade maintenant sur consoles modernes ! Raiden IV x MIKADO remix vous invite dans des combats épiques et remplis d’action sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S ! Profitez d’une myriade de contenus palpitants incluant de nouveaux modes de combat, de style de jeux et bien plus encore. Le célèbre jeu de tir sci-fi vous emmène encore plus loin grâce à sa bande-son remasterisée et l’ajout de l’affichage en mode vertical pour une expérience arcade des plus authentiques ! Contenu de la Deluxe Edition : - Le jeu Raiden IV x MIKADO Remix - La bande-son numérique du jeu à télécharger - Un poster

Des musiques modernes : Retrouvez des musiques remixées tirées de la bande-son originale, des performances live, ainsi que de nouveaux arrangements.

Une ambiance rétro : Basculez en mode écran vertical pour une expérience authentique, comme si vous jouez sur une borne d’arcade !

Une pléthore de nouveaux contenus : Découvrez des niveaux inédits, des ennemis aux habitudes distinctes et de nombreux modes différents tels que le mode Arcade, Score attack ou encore Boss Rush.



Du gameplay pour le jeu Raiden IV x MIKADO remix.