J'ai l'impression que les jeux de combats type Super Smash Bros se déclinent à foison. Chaque éditeur veut, son Smash Bros, avec le récent Multiversus et Rumbleverse, en attendant un futur, mais très peu probable Playmobil Bros-like, LEGO dégaine son LEGO Brawls. Après, avoir cartonné dans nos maisons avec les jouets, puis plus tard, les films, séries et maintenant les jeux vidéo d'aventure, avec le dernier en date LEGO Star Wars : La Saga Skywalker, LEGO se lance dans le jeu de combat.Au programme, pas mal de franchises LEGO se retrouvent dans ce LEGO Brawls, avec notamment, Ninjago, Space et Knights, avec Jurassic World. Les différents lieux sont vraiment très bien modélisés, les personnages sont propre, les attaques sont plutôt simples à effectuer. Attention, nous ne sommes pas sur un Super Smash Bros, ne vous attendez pas à un gameplay dans ce style. Ça ne veut pas dire que le jeu est mauvais, bien au contraire.Le jeu se joue soit en solo, soit en multijoueur, perso, pour ne pas être trop frustré, j'ai commencé en solo. Les différents modes de jeux sont variés, avec des matchs à 8 combattants en ligne et une coopération entre 2 à 4 joueurs.Selon les développeurs, il y a un total de 77 000 milliards de combinaisons possibles dans le jeu. Je pense que l'on peut que leurs faire confiance, vous vous doutez bien, que je n'ai pas compté les différentes combinaisons possibles, mais effectivement, c'est très vaste.Vous l'aurez compris, LEGO Brawls est un jeu qui se veut complet, avec pas mal de modes de jeux, que ce soit en ligne ou hors ligne. Mais surtout, il offre une personnalisation des personnages ultra complète. Les différents combats en mode hors ligne se terminent rapidement, idéal pour faire une partie rapide en rentrant du taf. D'ailleurs, le jeu est disponible sur tous les supports au prix de 39.99€, et c'est peut être ça qui n'ira pas dans le jeu, peut-être qu'en Free to Play, le jeu aurait fait un plus grand carton quand on voit du Multiversus et Rumbleverse gratuit.