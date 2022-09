Votre travail consiste à vous assurer que le véhicule de transfert H-II (HTV) de réapprovisionnement est correctement amarré à la Station spatiale internationale. Mais pour cela, vous devez d’abord préparer la SSI pour l’arrivée de l’HTV. Sans apesanteur, vous déplacer sera différent de ce à quoi vous êtes habitué sur Terre. Entrainez-vous à voler, tournoyer et voltiger dans la station sans l’aide de la gravité. Mais soyez prudent, vous risquez de tomber malade ! En accomplissant vos tâches et en flottant dans la Station spatiale internationale, vous apprendrez à connaître et vous ressentirez les effets de la micropesanteur sur le corps humain.

posted the 09/05/2022 at 11:29 AM by leblogdeshacka