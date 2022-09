Paris a besoin d'un héros... ou deux ! Le Papillon et ses acolytes ont mis au point un plan pour libérer un sentimonstre géant sur la ville, et seuls les super-héros combattants du crime Ladybug et Chat Noir peuvent intervenir avant qu'il ne soit trop tard. Plongez dans le monde magique de Miraculous et affrontez les ennemis célèbres de la série, ainsi que de toutes nouvelles menaces. Améliorez vos capacités pour mettre fin aux plans du Papillon et sauver les habitants de Paris une fois de plus !

Just for Games annonce l'arrivée du jeu Miraculous : Rise of the Sphinx en boite, car il en faut pour tout le monde et je pense que les plus petits seront ravis de voir leurs héros préférés débarquer sur leurs consoles.Miraculous : Rise of the Sphinx sera disponible le 25 octobre 2022.