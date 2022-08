Deathloop | PS5

Arkane Lyon, le studio à l’origine de Dishonored est de retour avec un jeu de tir en vue subjective racontant l’histoire de deux assassins rivaux, piégés dans une mystérieuse boucle temporelle sur l’île de Blackreef, condamnés à répéter la même journée pour l’éternité. Si vous jouez Colt, votre seule façon d’échapper à ce cycle infernal sera d’assassiner huit cibles clefs avant la fin de la journée. Apprenez lors de chaque cycle : essayez des itinéraires différents, procurez-vous des renseignements et obtenez de nouvelles armes et capacités. Mais vous pouvez également jouer Julianne pour protéger la boucle temporelle en envahissant les parties d’autres joueurs et en empêchant Colt d’accomplir son objectif.

Assassin’s Creed Origins | PS4

Explorez les immenses paysages imprévisibles de l’Égypte ancienne dans cet action RPG en monde ouvert. Dévoilez de sombres secrets et des mythes oubliés à un moment crucial : Les origines de la Confrérie des assassins. Lancez-vous dans de multiples quêtes et histoires captivantes lors de vos rencontres avec des personnages forts et marquants. Appropriez-vous et utilisez des dizaines d’armes aux caractéristiques et à la rareté variées. Évoluez grâce aux mécanismes de progression et mettez vos compétences à l’épreuve face à des boss uniques.

Watch Dogs 2 | PS4

Incarnez Marcus Holloway, un jeune hacker surdoué vivant dans le berceau de la révolution technologique, la baie de San Francisco. Explorez ce monde ouvert dynamique en tentant de neutraliser un système de gestion informatique, en piratant n’importe quel dispositif connecté et développez différentes compétences en fonction de votre style de jeu en améliorant vos outils de hacker. Montrez vos compétences en ligne avec la toute nouvelle expérience multijoueur coop et VS proposée par Watch Dogs 2.

Dragon Ball Xenoverse 2 | PS4

Revivez chaque moment historique de la saga Dragon Ball et prenez part au combat dans ce mélange entre jeu de combat et action RPG. Créez votre propre personnage grâce à un système de création de personnages très complet, explorez une ville immense, puis voyagez dans le temps pour redécouvrir certains des moments les plus emblématiques de la série et utilisez votre puissance pour affronter ou aider des personnages que vous connaissez bien.

Après les jeux PS+ voici les jeux PlayStation Plus Extra et Premium et il y a du lourd.Spiritfarer: Farewell Edition | PS4Chicory: A Colorful Tale | PS4Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 | PS4, PS5Alex Kidd in Miracle World DX | PS4, PS5Les Lapins Crétins : Invasion: La Série Télé Interactive | PS4Rayman Legends | PS4Scott Pilgrim contre le Monde : le jeu – Édition intégrale | PS4Syphon Filter 2 | PS1The Sly Trilogy | PS3Sly Cooper : Voleurs à travers le temps | PS3Bentley’s Hackpack | PS3Toy Story 3 | PSPKingdom of Paradise | PSP