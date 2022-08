Petit retour sur le jeu Thymesia des développeurs de Team 17.La première chose qui frappe en lançant le jeu, c'est bien cette inspiration de Bloodborne. Car oui, les mécaniques de jeu et la structure me font penser au jeu de From Software. L'inspiration ne s'arrête pas là, le jeu est dur, très dur, peut être trop pour un joueur comme moi ; ).Ici pas de personnalisation du personnage, vous ne choisissez pas vos vêtements, ni même votre catégorie de personnages. Non, vous êtes Corvus, un personnage mystérieux dont le visage est caché derrière un masque de peste classique. En même temps, ses adversaires ont la pestes, donc bon. J'aime beaucoup le personnage, il me fait penser à un des personnages d'Assassin's Creed Revelations, je crois, il est facile à manier, les coups s'enchaînent vite, pas comme sur Elden Ring.Là où, les choses se corses, c'est au niveau des combats, ces chaud bordel. Les ennemis, possèdent une barre de vie qu'il est possible de recharger à volonté si vous ne trouvez pas comment les défoncer. Pour ça, il faudra jouer avec les différentes compétences que propose le jeu pour en venir à bout. Le personnage se bat avec une épée et des griffes, mais aussi des armes de peste, pour mettre à mal les adversaires. Un lancer de griffes est aussi possible, c'est comme un lancer de couteau, ça fera mal à l'ennemi.Le jeu est relativement court, pour ce genre. Je me souviens que les Dark Souls me prenaient pas mal d'heures pour être terminé. Là, il vous faudra une bonne quinzaine d'heures pour en venir à bout.Attention, le jeu n'est pas parfait, loin de là, il y a des mécaniques un peu à l'ancienne, comme les murs invisibles, ou cette sensation de couloir, mais le jeu est plutôt sympa, malgré une grosse difficulté. J'ai le jeu sur PlayStation 5 et je n'ai pas ressenti les contrôles haptiques, donc pas de features spéciales, malheureusement. En attendant, un TLOU ou un Destroy All Humans 2 Repobed, voir même un TMNT Cowabunga Collection, ça fait le boulot. Car niveau sortie, c'était un peu le désert ces derniers temps.