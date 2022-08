C'est le retour du jeu d'action culinaire monumental !

Prenez la route dans cette suite monumentale de la série Cook, Serve, Delicious! vendue à des millions d'exemplaires et parcourez les États-Unis pour participer aux Iron Cook Foodtruck Championships avec vos fidèles complices robots, Whisk et Clever.



Plongez dans une campagne scénarisée inédite dans une Amérique de 2042 rendue méconnaissable par la guerre et cuisinez des centaines de plats, dont de nombreuses exclusivités pour la franchise. Découvrez des centaines de niveaux avec un gameplay intégralement repensé pour offrir de l'action frénétique, ou détendez-vous dans le tout nouveau mode Chill qui peut être activé et désactivé à tout moment !

Le jeu offert sur l'Epic Games Store cette semaine est Cook, Serve, Delicious! 3?!. Les jeux de "cuisine" sont à la mode ces dernières années, Overcooked en tête.