Le jeu Star Wars: The Old Republic accueil sa mise à jour 7.1, avec Anomalie R-4, ainsi que la zone journalière de Manaan.

Expérience de joueur améliorée - Cette mise à jour inclut également des modifications d'équilibrage des classes, des améliorations dans la fenêtre de personnage, des sous-titres personnalisables et la roue de sélection des couleurs de combat pour une personnalisation des couleurs améliorée, comprenant une option daltonien.

Zone journalière de Manaan - Rendez-vous sur Manaan pour deux nouvelles histoires de faction et des missions répétables. Manaan offrira plusieurs nouvelles récompenses après avoir atteint le rang de réputation nécessaire auprès d'une faction respective, en terminant des missions journalières et hebdomadaires.

Voici un aperçu des détails de la mise à jour 7.1 : Opération Anomalie R-4 - Dans cette nouvelle Opération à 8 joueurs, ces derniers affrontent une obscure secte Sith qui utilise la technologie de récupération d'une arme ancienne au pouvoir terrifiant. Cette nouvelle opération est disponible en mode Histoire et Vétéran pour tous les personnages au niveau 80.

08/02/2022