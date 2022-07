En me lançant dans l'aventure DC Krypto Super-Chien: Les aventures de Krypto et Ace, je me suis dit que j'allais jouer vite fait et après au placard, enfin dans les tréfonds de ma PS5 (j'ai le jeu en dématérialisé). Finalement, je me suis pris au jeu et j'ai même fini le jeu jusqu'au platine.Le jeu nous propose de parcourir 15 niveaux, réparti en trois zones, Chip, Merton et PB. Les niveaux sont assez courts, compter au maximum 5 minutes pour chacun des niveaux présent dans le jeu.Ici, pas de Superman, ni de Batman, non, vous contrôlez les animaux des super-héros de Metropolis et de Gotham City à savoir Krypto ou Ace. Le jeu est un Shoot'em'up, où l'on dégomme des robots créé par Lex Luthor, les LexBot.Le jeu à une petite composante RPG, avec des points de compétences que l'on gagne en fin de niveau, cela permet d'améliorer l'endurance et la vie de nos héros. Nos trois compagnons ont eux aussi des points de compétences et une fois tout le monde au max ça sera encore plus facile. Durant les niveaux, nous aurons la possibilité de récupérer des animaux errants, le but étant de les faire adopter.Le jeu est développé pour les petits, visuellement, c'est correct, mais ne vous attendez pas à une claque en pleine face. La maniabilité est simple, le joystick pour se déplacer et les touches pour tirer ou utiliser un pouvoir. Je vous l'ai dit, c'est développé pour les petits. Le jeu reprend les voix françaises du film, ne vous attendez pas à Dwayne Johnson ou Kevin Hart, pour être honnête, ce n'est pas terriblet,s mais ça passe.Chaque fin de "monde", propose un boss différent et il faudra user des différentes améliorations pour en venir à bout.Si vous voulez le platine, il vous faudra entre 3 et 4h, sachant que le trophée/succès "Amis des Lexbots" sera le plus compliqué. J'ai pris plaisir à parcourir le jeu, durant mon aprem de repos. Si vous voulez un platine facile, sans prise de tête et jouer avec vos enfants, ce jeu est parfait.