Famitsu dévoile les premières images du prochain Yakuza, sobrement appelé Yakuza 8. Le jeu nous proposera une nouvelle ville, Ichiban aura les cheveux en arrière et non plus la coupe du 7. Le lutteur de MMA, Mikuru Asakura, serait présent dans le jeu.Putain, j'ai toujours pas fait le 7, alors que je suis un inconditionnel de la saga. Fait sur PlayStation 2 en français Day One et ensuite en full Japonais. Pas sérieux tout ça, j'attaque dès demain le 7 sérieusement.La vidéo sur les coulisses du jeu.