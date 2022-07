Après avoir flippé pendant de nombreuses heures sur Oxide Room 104, je me suis fait quelques frayeurs sur Fobia - St Dinfna Hotel. Le jeu du studio brésilien, Pulsatrix, se la joue un peu à la Resident Evil parfois et ce n'est pas pour me déplaire.Fobia nous raconte l'histoire de Roberto Lopes, un journaliste débutant brésilien enquêtant sur des phénomènes paranormaux. Elle est contactée par une femme nommée Stefanie pour venir à Treze Trilhas et enquêter sur une série de disparitions étranges liées à un culte mystérieux. Très vite, le jeu part en vrille, avec un hôtel vide sans possibilité de contacter qui que ce soit. Le jeu nous fera vivre une histoire se déroulant sur trois époques différentes, l'année 2009, avec son intrigue principale, mais aussi les années 1920 et 1960. Le but étant de survivre à cette mystérieuse secte.Décidément très en vogue depuis quelque temps, le jeu nous propose de prendre un appareil photo pour découvrir une autre perspective de l'hôtel. Ici pas d'hôtel crade, enfin si, mais c'est vraiment très différent de l'hôtel et de l'ambiance de Oxide Room 104.En ce qui concerne l'ambiance, Fobia sait mettre un coup de pression quand il faut. Avec cette étrange petite fille et son masque à gaz, elle vous fera vivre quelques moments bien flippant. Le jeu ne regorge pas de multiples créatures et autres esprits malintentionnés, il y a quelques créatures à défoncer et un boss ou deux. Pas de quoi sauter au plafond.Visuellement, le jeu est propre, c'est beaucoup plus beau qu'Oxide Room 104, par exemple.Le jeu dégage une ambiance très sombre, avec des effets de lumières qui viennent renforcer l'immersion. Malheureusement, notre personnage, ou du moins ses mains ne sont pas très bien modélisée, comme les rares créatures du jeu.Mais Fobia, n'est pas dans le style de Resident Evil, enfin, si mais pas dans les combats. Pourtant, le jeu regorge d'armes, entre le pistolet (la première arme du jeu), le fusil à pompe et la mitrailleuse, il y a de quoi faire. Sauf qu'il n'y a pas grand monde à plombé, c'est un peu étrange, d'avoir énormément de munitions, mais pas d'ennemis à tuer.Non, ici, nous sommes sur un jeu qui vous fera sursauter par moment, vous saoulera avec ses énigmes de tordu, mais surtout, il vous donnera un coup de chaud. La grande "trouvaille" (car bon, entre Project Zero et MADiSON) c'est bien l'appareil photo qui permet de découvrir des passages secrets, mais aussi de découvrir une autre facette de l'hôtel, pour avancer dans cet enfer.Pour vous repérer dans l'hôtel, il faudra faire des allers-retours dans les couloirs pour voir où vous êtes. Il n'y a pas de carte dans les menus, c'est un peu dommage, mais ça ne gâche en rien l'expérience de jeu.Les énigmes que propose Fobia, sont soit très simples, soit très dures. J'ai pas mal galéré à un moment, en faisant au bas mot, une heure de jeu dans le vide, juste à déambuler dans les couloirs de l'hôtel.Le jeu est entièrement en VO, avec des sous-titres en français.Le doublage est plutôt correct, pour rappel, nous ne sommes pas non plus sur un triple A, même si les développeurs le vendent comme tel. Nous sommes ici, en présence d'un titre indépendant. Les différents effets sonores, ainsi que les musiques renforcent le côté malsain du jeu.Avec une durée de vie relativement correcte pour le genre, j'ai mis un peu plus de 14h pour finir le jeu, sachant que j'ai perdu, pas mal de temps en étant bloqué. Pour en venir à bout et voir les crédits, compter une petite dizaine d'heures pour un premier run.