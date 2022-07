Métamorphosé en affreuse créature mi-humaine mi-lézard par le Meka-Dragon, vous ne pourrez retrouver votre apparence qu’en récupérant la Croix de Salamandre, seul objet magique capable de vous débarrasser de la malédiction.

Explorez d’immenses environnements peuplés de monstres hideux et de dragons plus exotiques les uns que les autres. Attention, chaque dragon éliminé ne fera qu’empirer les choses et vous transformera en divers animaux !

Incarnez le classique Hu-Man ou découvrez le tout nouveau personnage Hu-Girl. Transformez-vous en Lizard-Man, Mouse-Man, Piranha-Man, Lion-Man ou Hawk-Man et utilisez les caractéristiques de chacun pour découvrir les secrets enfouis de Monster Land.

Profitez de 3 niveaux de difficulté et passez de la version moderne à la version originale (graphismes et sons) où vous voulez quand vous voulez !

l'Epic Games Store offre en ce moment le jeu Wonder Boy: The Dragon's Trap. Le jeu est développé par Lizardcube et édité par Dotemu.Le jeu est offert jusqu'au 21 Juillet 2022