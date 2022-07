Dans les nouvelles batailles de Tower Defense, les joueurs doivent utiliser les stratégies de retenue des troupes, déployer différentes troupes telles que les archers, les lanciers, les épéistes et la cavalerie, mais aussi les héros et les dragons pour libérer leurs compétences afin de vaincre les Non Fondus lorsque le niveau de difficulté augmente. Dans cette nouvelle version, les joueurs devront également construire leurs villes d'une toute nouvelle manière en utilisant de nouvelles mécaniques pour assigner des tâches à leurs habitants et restaurer leurs royaumes après l'attaque en sauvant les habitants et en exterminant les Non Fondus.

“C'était incroyablement amusant de tourner la nouvelle bande-annonce du "Roi d'Avalon" avec l'équipe de FunPlus", a déclaré Orlando Bloom. "Jouer dans des décors médiévaux est quelque chose que je connais bien, mais prêter mon apparence à un jeu mobile est nouveau et c'était une expérience amusante. J'espère que tous les joueurs de 'King of Avalon' gagneront de nombreuses batailles avec Orlando the Nightshard !".

“Orlando the Nightshard est déjà devenu le héros préféré des fans dans King of Avalon et nous sommes ravis d'inviter de nouveaux joueurs à apprécier également le personnage ", a déclaré Chris Petrovic, Chief Business Officer de FunPlus. "Orlando marque le début d'une nouvelle ère dans 'King of Avalon', à travers un design artistique renouvelé dans le jeu, un tout nouveau mode stratégique appelé Tower Defense et un récit palpitant que les fans vont adorer."

L'acteur du Seigneur des Anneaux, Orlando Bloom débarque dans le jeu King of Avalon, pour une durée limitée.FunPlus, l'un des principaux développeurs et éditeurs de jeux mobiles, a dévoilé aujourd'hui une nouvelle bande-annonce en action réelle pour "King of Avalon".Roi d’Avalon est disponible sur iOS et Android.