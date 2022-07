Les nouveautés pour le PS+ Extra et Premium sont dévoilées et il y a du très bons. Avec notamment, la grosse nouveauté Stray qui attire pas mal de monde, les AC, avec le meilleur épisode de la série, Black Flag, mais aussi du Final Fantasy VII Remake Intergrade et Marvel's Avengers entre autres.Disponibles le 19 juillet :Assassin’s Creed Unity | PS4Assassin’s Creed IV Black Flag | PS4Assassin’s Creed Rogue Remastered | PS4Assassin’s Creed Freedom Cry | PS4Assassin’s Creed: The Ezio Collection | PS4Saints Row IV: Re-Elected | PS4Saints Row Gat out of Hell | PS4Spirit of the North: Enhanced Edition | PS5L’Âge de Glace : La folle aventure de Scrat ! | PS4Jumanji : Le jeu vidéo | PS4La Pat’ Patrouille part en mission ! | PS4ReadySet Heroes | PS4Final Fantasy VII Remake Intergrade (PS5)Stray (PS4, PS5)Marvel’s Avengers (PS4, PS5)No Heroes Allowed! (PSP)LocoRoco Midnight Carnival (PSP)