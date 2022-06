Incarnez Zorro ou sa sœur Ines dans ce jeu d'action et d’infiltration inspiré du dessin animé Zorro The Chronicles. Libérez le peuple, rétablissez la justice et surtout, ridiculisez le sergent Garcia en signant votre nom à la pointe de votre épée !

























En me lançant dans l'aventure du jeu Zorro The Chronicles, je me suis rappelé la série de 1957 (je n'étais même pas encore né, même pas en projet !!) avec Guy Williams dans le rôle principal et surtout Henry Calvin, dans le rôle du sergent Garcia. Je me rappelle aussi être aller au cinéma voir le film avec Antonio Banderas et Catherine Zeta-Jones. Je ne suis pas un inconditionnel, mais j'aimais bien la série et les films, après je n'ai pas vu le reste. Donc cette série animée est inconnu pour moi, alors je me suis lancé dans le jeu avec une certaine méfiance.La première chose qui vient en tête lorsque l'on commence le jeu, c'est "bordel, c'est plutôt beau comme jeu". Alors attention, nous ne sommes pas sur un triple A et surtout, c'est un jeu pour les enfants (même si les adultes peuvent eux aussi prendre pas mal de plaisir en jouant au jeu), nous sommes sur des graphismes simple, mais réussi. Le jeu reprend l'esthétique du dessin animé que l'on peut voir sur YouTube (j'ai maté deux/trois épisodes vite fait), c'est propre, les personnages sont fidèles à leurs modèles originaux et les décors, même si un peu vide, ils sont nombreux.Le jeu se divise en plus chapitre (d'ailleurs, j'aurai bien voulu un succès/trophée pour chaque chapitre), il y en a 18 en tout. Les niveaux ne sont pas très variés, plusieurs objectifs secondaires sont disponibles lors des niveaux, comme cogner un ennemi contre un arbre, un cactus, un tonneau, ou faire de super KO, les objectifs donne de l'argent que l'on peut dépenser pour acheter des compétences. Pour avoir toutes les compétences, il faudra défoncer des caisses à la recherche de pièces car si vous faites le jeu d'une traite, vous n'obtiendrez pas l'entièreté des compétences.En ce qui concerne, la durée de vie, nous sommes sur environ 8-10h de jeu pour finir l'aventure, sachant qu'un niveau peut se faire entre 30 et 45 minutes en collant les affiches (une mission secondaire du jeu, la seule d'ailleurs).Pour combattre les soldats, chaise début de niveau, nous propose de choisir un personnage parmi Diego et sa sœur Ines. Je n'ai pas vu de changement particulier en choisissant l'un ou l'autre.Les "finish him" une fois la jauge rempli en défonçant des soldats, nous offres des scénettes plutôt rigolote. Le jeu est bourré d'humour pour les petits et c'est plutôt sympa (en tout cas, mon petit neveu à bien rigolé ! ).Vois l'aurez compris, Zorro The Chronicles est un jeu d'aventure sympathique, avec de jolies graphismes, une aventure assez longue (surtout si vous voulez le platine, car il faudra faire le jeu en difficile, donc un deuxième run), qui s'adresse aussi bien au petit qu'aux plus grand. Alors oui, ce ne sera certainement pas le GOTY de l'année, mais l'aventure est plaisante malgré une caméra parfois capricieuse et l'impossibilité de jouer avec Tornado.