Quand la réalité augmentée rend vie au musée



Lancée en 2007 par Ubisoft, la franchise Assassin’s Creed permet aux joueurs de se mettre dans la peau d'un Assassin et de revivre les mémoires de ses ancêtres à différentes périodes clés de l'Histoire.



Si le studio de jeux vidéo Hootside se nourrit de faits historiques pour imaginer des scénarios prenant et plein de mystères, la saga Assassin’s Creed est également une formidable porte d'entrée vers l'histoire avec un grand H, et notamment celle de la Légion Étrangère.



Situé dans la ville d'Aubagne, siège du commandement de la Légion Étrangère, le musée permet de plonger dans l'histoire de ce corps mythique de l’Armée de terre française aux plus de 9 000 volontaires représentant pas moins de 140 nationalités. Au fil des années, une mythologie puissante s’est formée autour de la Légion grâce à ses illustres faits d’armes, comme la bataille de Camerone, sa discipline, sa culture, ses valeurs de fraternité et de solidarité mais aussi par le mystère et l’aura qui entourent son processus de recrutement unique au monde. Après deux années difficiles pour le domaine du tourisme et de la culture, Hootside apporte sa pierre (augmentée) à l’édifice de la relance touristique française grâce à ce type d’expériences innovantes pour redynamiser nos lieux patrimoniaux et faire (re)venir tous les Français à la rencontre de leur Histoire.



L’Histoire dont vous êtes les héros



Hootside, studio lillois spécialisé dans les expériences immersives en réalité augmentée, propose dès aujourd'hui un jeu mobile dédié à la bataille de Camerone afin de faire de cette visite du musée une véritable aventure historique. À l'aide de leur smartphone, les visiteurs peuvent ainsi découvrir toutes les richesses du musée via un scénario inédit. Le réel et le virtuel se mêlent parfaitement pour immerger chaque visiteur dans la célèbre bataille de Camerone, qui vit une poignée de légionnaires tenir tête à plus de 2 000 soldats mexicains en 1863. Cette bataille est commémorée chaque 30 avril par la Légion Etrangère.



À travers les différentes galeries du musée et grâce à un guide virtuel automatisé, les joueurs doivent résoudre des énigmes, découvrir des balises cachées à scanner et interagir avec un environnement augmenté d'animations 3D !



Assassin's Creed : Le Secret de Camerone, une démo jouable à la maison !



Si l'aventure complète est à découvrir au Musée de la Légion Etrangère d'Aubagne, une démo gratuite est également disponible.

Hootside, en partenariat avec Ubisoft, annonce la sortie de Assassin's Creed : Le Secret de Camerone, un jeu mobile en réalité augmentée.Assassin's Creed : Le Secret de Camerone, est à découvrir dès le 15 juin prochain au Musée de la Légion Étrangère (Aubagne) via iOS et Android. Entrée au musée et application mobile vendues au prix de 13,99€