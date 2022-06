Le jeu Syberia : The World Before se date enfin sur consoles et PC, avec en bonus une édition collector bien remplie. En plus de la version collector, une édition limitée sera aussi disponible.À l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu complet-Un boitier métal-Une figurine ajustable de Kate & Dana (trois configurations)-Un artbook-Une boite à musique-Une carte de Vaghen-Une lithographie exclusive-Un porte-clés-Un set de cartes postales-Le script digital du prologue-La bande originale digitale-Une boite collectorLe jeu sera disponible en novembre 2022 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.