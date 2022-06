Le jeu The Invincible du studio Starward Industries, se dévoile avec un trailer de gameplay.

Marek Ziemak, le directeur du développement externe, se félicite de ce partenariat : Lorsque beaucoup d’entre nous étaient adolescents, Lem nous a donné une vision de l’avenir qui semblait surréaliste. En tant que lecteur, je ne pouvais pas imaginer que le monde de The Invincible soit plus tangible que celui dépeint dans le jeu. En tant qu’éditeur polonais, dont la mission est de présenter des divertissements porteurs de sens, nous ne pouvions pas laisser passer l’occasion d’entreprendre un jeu basé sur un élément aussi important du patrimoine culturel polonais que le livre de Lem.

posted the 06/12/2022 at 09:49 PM by leblogdeshacka